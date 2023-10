Licata, a fuoco gli alberi della villa comunale: l’intervento dei Vigili del fuoco

Fiamme alte e nube di fumo a Licata. Ad andare a fuoco, gli alberi della villa comunale “Regina Elena”. A lanciare l’allarme alcuni residenti; sul posto una squadra dei vigili del fuoco di corso Argentina che stanno spegnendo il rogo. Pochi dubbi sull’origine dolosa delle fiamme. Non è la prima volta che vengono date alle fiamme le palme della villa comunale; un gesto che arriva qualche giorno prima della fiaccolata della legalità che si svolgerà sabato 21 alle ore 19:30 con partenza da Piazza Progresso, una fiaccolata per scuotere le coscienze di tutti, una fiaccolata per dire basta alla violenza e alla microcriminalità.