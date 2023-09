Licata, auto contro moto: centauro è grave, trasferito in elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di via Gela a Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto. Ad avere la peggio è il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale con un elisoccorso atterrato in zona. Anche i due occupanti dell’automobile sono rimasti feriti ma in maniera lieve. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale, i poliziotti del locale commissariato e i carabinieri.