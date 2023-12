Licata, bruciai il furgone di un commerciante: indagini 

Fiamme a Licata. Un furgone Iveco di proprietà di un commerciante del posto è stato danneggiato da un rogo in via Torregrossa la sera della vigilia di Natale. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato le fiamme. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per accertare quanto accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere in zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta che ipotizza il reato di danneggiamento a seguito di incendio.