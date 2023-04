Licata, bruciata l’automobile di un’impiegata: indagini 

Notte di fuoco a Licata. L’automobile di proprietà di una impiegata trentenne è stata avvolta dalle fiamme in via Monfalcone, nel quartiere Oltreponte. A lanciare l’allarme, nella notte tra giovedì e venerdì, i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno domato il rogo. Non è ancora chiara la natura dell’incendio e non è escluso che possa trattarsi di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento in seguito a incendio.