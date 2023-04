Licata, chiesto rinvio a giudizio per indebita percezione reddito cittadinanza

La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un trentaquattrenne marocchino residente a Licata – Houssem Jabrane – per indebita percezione di erogazioni pubbliche. In particolare l’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, è accusato di aver nascosto la proprietà di un’auto per incassare il reddito di cittadinanza.

La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 19 settembre davanti il gup Stefano Zammuto. I fatti al centro della vicenda risalgono all’estate 2021. Secondo l’accusa il trentaquattrenne, nel compilare i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza, avrebbe omesso di dichiarare la proprietà di un’auto incassando così indebitamente quasi 4 mila euro.