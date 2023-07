Licata, divampa incendio in cucina: anziani salvati dal vicino di casa

Tragedia sfiorata in un appartamento nel centro di Licata dove un incendio è divampato nella cucina dell’abitazione di una coppia di anziani. Il provvidenziale ed eroico intervento del vicino di casa ha scongiurato il peggio. Il giovane, accortosi delle fiamme, è entrato in casa dei coniugi mettendoli in salvo. Il rogo è avvenuto nel pomeriggio in via Siracusa, nel popoloso centro dell’agrigentino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Ad innescare l’incendio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata la combustione di uno strofinaccio da cucina.