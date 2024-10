Licata, esplode bombola del gas mentre cucina: ustioni gravi per extracomunitario

Un incendio è divampato all’interno di una casa di accoglienza a Licata. A rimanere ferito in maniera grave un extracomunitario. Secondo una prima ricostruzione è esplosa una bombola del gas mentre l’uomo stava cucinando. Scattato l’allarme sul luogo un ambulanza del 118 che ha trasferito il malcapitato, con delle ustioni gravi sulla parte alta del corpo, presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo e da lì, dopo essere stato intubato, è stato spostato in elisoccorso in uno degli ospedali dell’Isola. Le sue condizioni sembrano essere gravi. Nella casa di accoglienza è arrivato anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che ha messo in sicurezza l’area e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incendio.