Licata, fuoco all’ingresso di un negozio di arredamenti: indagini 

Fiamme nella notte a Licata. Un incendio, la cui natura sembrerebbe dolosa, è divampato in un negozio arredamenti e casalinghi in via Gaetano De Pasquali. Il rogo ha interessato la saracinesca dell’ingresso dell’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, poco dopo le due del mattino. Presenti anche gli agenti del commissariato che hanno avviato le indagini. Poche settimane fa, nella stessa zona, un altro incendio ha interessato un bar-ristorante.

In quel caso le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli autori del raid, tre soggetti. Le forze dell’ordine stanno adesso recuperando le immagini per risalire ai responsabili.