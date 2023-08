Licata, incidente alla Playa: auto finisce nel canalone di scolo

Un’autovettura è finita all’interno del canalone di via Soldato Moscato, nel rione di Fondachello-Playa a Licata.

Per cause ancora da accertare, il mezzo, una Nissan Micra nera, ha urtato il guardrail finendo all’interno della via di deflusso; non dovrebbero essersi registrati feriti.

In via Soldato Moscato sono accorsi decine di residenti alla Playa attirati dal rumore dell’impatto.

Sul posto i Carabinieri della locale compagnia, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina e in ausilio sono arrivati anche gli agenti della sezione volanti del Commissariato di Licata.