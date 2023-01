Licata, minaccia medico in ospedale: denunciato 

Un quarantenne di Licata è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe andato in escandescenza rivolgendo frasi minatorie ad un medico dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Tutto è successo al nosocomio di Licata dove l’uomo ha accompagnato il padre per una serie di accertamenti da eseguire. Il personale sanitario lo ha invitato a rispettare la fila, essendoci altri pazienti in condizioni più critiche rispetto al congiunto ma, con il passare del tempo, l’uomo si sarebbe alterato. Così sono volate parole grosse nei confronti di un medico in particolare.

Il dottore sarebbe stato avvicinato anche in un secondo momento con altre minacce. Poi il quarantenne si è allontanato ma questo non gli ha evitato di essere rintracciato e denunciato.