Licata, pubblica video intimi dell’ex fidanzata per ripicca: indagato 25enne

Lei lo lascia e lui per vendetta pubblica alcuni video che immortalano alcuni rapporti sessuali. Una brutta storia che arriva direttamente da Licata. La vittima è una ventiduenne del posto che in lacrime si è recata in Questura ad Agrigento e ha denunciato l’ex fidanzato. Si tratta di un venticinquenne che adesso è indagato per “revenge porn”.

Il ragazzo, secondo quanto riferito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale. Una vera ossessione che gli è costata anche una denuncia per stalking. Ma questa volta si è spinto oltre attuando una vera e propria subdola ripicca.

Ha così pubblicato i contenuti espliciti che ritraevano la giovane coppia in atteggiamenti sessuali. Immagini che peraltro sono poi diventati di dominio pubblico con un tam tam sui social. Le indagini sono affidate adesso agli agenti della polizia postale che stanno identificando anche coloro i quali hanno inoltrato il video.