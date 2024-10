Licata, punta coltello alla gola di un’anziana e le svaligia l’appartamento  

Si intrufola in casa di un’anziana, la immobilizza mentre si trova a letto e le punta un coltello alla gola per poi svaligiarle l’abitazione. È successo a Licata dove una ottantenne del posto è stata rapinata nel suo appartamento in una traversa di corso Serrovira. Ad agire un malvivente con volto travisato che ha fatto irruzione nel cuore della notte. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il bandito è riuscito a portare via una collanina d’oro della donna, alcuni gioielli e anche la somma di 150 euro. Poi la fuga. L’anziana, ancora sotto shock, è riuscita ad allertare i vicini che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’ottantenne, ovviamente impaurita, ha riportato lievi lesioni e qualche livido. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere che insistono nella zona.