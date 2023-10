Licata, rissa a colpi di bastone in via Gela: indagini 

Una rissa tra due gruppetti di persone si è verificata l’altra sera in via Gela, a Licata. All’arrivo della polizia, allertata da passanti e commercianti della zona, i protagonisti della zuffa si erano già dileguati facendo perdere le tracce. Non è ancora chiaro il motivo alla base della scazzottata. I due gruppi si sono fronteggiati in strada. Dalle parole si è passati in breve tempo ai fatti. Qualcuno dei partecipanti ha anche utilizzato un bastone.

I poliziotti del locale commissariato, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili della rissa. Un primo passaggio è stato effettuato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per verificare la presenza di eventuali feriti. Un aiuto potrebbe comunque arrivare dalle telecamere di sicurezza che insistono nella zona di via Gela.