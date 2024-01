Licata, scappa all’alt e prende a pugni poliziotto: arrestata 42enne 

Tenta di eludere un posto di blocco provando a fuggire a bordo di uno scooter ma, dopo essere stata bloccata, va in escandescenza e aggredisce un poliziotto colpendolo con calci e pugni. Gli agenti del commissariato di Licata hanno arrestato una quarantaduenne del posto per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La donna, già nota alle forze dell’ordine, era stata fermata alla guida di uno scooter Scarabeo per un controllo stradale.

Nonostante la paletta alzata si sarebbe allontanata cercando di guadagnarsi una via di fuga. I poliziotti sono riusciti a bloccarla pochi metri più avanti. Inizialmente la 42enne ha rifiutato di fornire le generalità e, dopo essere andata in escandescenza, ha aggredito uno dei poliziotti colpendolo al volto e alle gambe. L’agente ha riportato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. La donna, invece, è stata arrestata e posta ai domiciliari.