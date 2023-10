Licata, scontro frontale tra auto e mezzo del soccorso stradale: 3 feriti  

Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, alle porte di Licata. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante del soccorso stradale e un’auto. A bordo di quest’ultimo veicolo, preso a noleggio, viaggiavano due turisti americani. Pare che l’auto fosse in contromano.Ad avere la peggio è stato però il passeggero del mezzo pesante.

L’uomo è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Feriti lievemente gli altri due occupanti del veicolo mentre è rimasto illeso il conducente del mezzo del soccorso stradale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, due volanti del locale commissariato e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.