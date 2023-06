Licata, ubriaco alla guida si schianta contro tre auto parcheggiate: denunciato

Si mette alla guida dopo aver bevuto e finisce per provocare un incidente schiantandosi contro tre auto parcheggiate. È successo a Licata dove un trentenne commerciante del posto è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Linares, poco dopo mezzanotte.

L’uomo era alla guida della sua Toyota Rav 4 quando, giunto nei pressi di una rotatoria, ha perso il controllo finendo contro le auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che, dopo gli accertamenti del caso e rilevato il tasso alcolemico superiore a quanto consentito, hanno denunciato il commerciante.