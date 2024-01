Licata, vasto incendio in un deposito di rifiuti

Un incendio è in corso a Licata lungo la Statale 115 in contrada Piano Bugiades; le fiamme hanno aggredito la Omnia, il deposito di rifiuti, sequestrato da qualche anno ma che contiene cumuli di rifiuti di ogni genere. Quattro le squadre di Vigili del Fuoco di corso Argentina più due squadre del Comando provinciale di Agrigento stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di spegnimento delle enormi quantità di rifiuti ammassate nel sito e visibili da anni dalla Statale 115. Sul posto c’è anche la Polizia di Stato, impegnata a regolamentare la viabilità in un tracciato di fondamentale importanza in uscita e in ingresso alla città, ed è arrivata anche la Protezione civile comunale con alcune associazioni di volontariato.

Dall’incendio si sta scadendo un’autentica nube tossica che il vento sta spingendo verso via Palma, contrada Piano Cannelle e Mollarella. Le fiamme e il fumo sono visibili a grandissima distanza dal sito. E, una volta spento, andrà con ogni probabilità monitorata la qualità dell’aria. L’allarme è risuonato poco dopo le 19,30 e man mano le fiamme hanno assunto dimensioni enormi.