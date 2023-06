Licata, violenta lite tra due uomini: 35enne finisce in ospedale

Trauma cranico, lesione ad un orecchio e contusioni varie in tutto il corpo. Sono questi i danni riportati da un uomo di 35 anni coinvolto in una zuffa violenta nel quartiere di San Paolo a Licata. Non è in pericolo di vita. A scatenare la lite, in cui sarebbe saltato fuori anche un bastone sarebbe stata un’accesa discussione con un altro licatese con cui c’erano evidentemente questioni precedenti da chiarire.

Cosa è realmente accaduto e il perché di tale violenza, è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Licata che stanno provando a ricostruire ogni dettaglio.

Il presunto aggressore sarebbe già stato individuato dai Militari dell’Arma.