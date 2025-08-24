Apertura

L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, altri 3 indagati restano in carcere 

Per due indagati alcune singole accuse sono cadute mentre per un terzo rimane intatto l’impianto accusatorio

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Per due indagati alcune singole accuse sono cadute mentre per un terzo rimane intatto l’impianto accusatorio. Per tutti – in ogni caso – viene confermata la custodia cautelare in carcere. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame al quale si erano rivolti i difensori di tre indagati coinvolti nell’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle e su un vasto traffico di stupefacenti in provincia.

Restano in carcere Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento; Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle e Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento. Per i primi due il tribunale della Libertà ha annullato alcune singole ipotesi di reato relative all’acquisto e alla cessione di una partita di cocaina e a due episodi di danneggiamento a seguito di incendio.

Per Fragapane, invece, il Riesame ha confermato interamente l’impianto accusatorio. Quest’ultimo, insieme a Terrana, è accusato inoltre di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La vicenda è legata all’ultima operazione dei carabinieri contro le cosche scattata nel luglio scorso con l’arresto di altre 14 persone.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Bloccati nel parcheggio dopo l’evento all’alba nella Valle dei Templi”, la denuncia di una cittadina 
Siracusa

Poliziotto colpito al volto da detenuto in carcere, il sindacato Sappe: “Ora basta”
Apertura

“Gestiva traffico di droga e ordinava attentati dalla cella”, James Burgio resta in carcere 
Apertura

L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, altri 3 indagati restano in carcere 
Politica

Morto Luciano Ordile, una vita nella Dc e all’Ars
Cultura

Successo di “All’ombra del Caos” al Teatro dell’Efebo