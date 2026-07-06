Agrigento

L’inchiesta sull’appalto della Mosella, restituiti 31 mila euro a funzionario indagato 

L'indagato aveva sostenuto che si trattasse di regali per la figlia e di risparmi familiari

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La procura di Agrigento ha disposto la restituzione di 31 mila euro sequestrati a un funzionario comunale indagato nell’inchiesta sull’appalto per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, il collegamento tra la statale 640 e la statale 115.

Il denaro, trovato dalla Squadra mobile durante le perquisizioni in vari punti dell’abitazione insieme a materiale informatico, non e’ sottoposto a ipotesi di reato che prevedano la confisca e il verbale di sequestro e’ ritenuto sufficiente a tutelare le esigenze probatorie. L’indagato, assistito dall’avvocato Giuseppe Scozzari, aveva sostenuto che si trattasse di regali per la figlia e di risparmi familiari. Nell’indagine, coordinata dal pubblico ministero Giovanni Di Leo e dalla sostituta Annalisa Failla, vengono contestati a vario titolo reati come turbativa d’asta, truffa aggravata, induzione indebita e trasferimento fraudolento di valori.

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