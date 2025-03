L’ingresso in giunta di Cirino: “Mai chiesto niente, il sindaco ci ha proposto questa possibilità” 

Il suo nome è stato al centro degli ultimi “rumors” politici nella Città dei templi con un suo possibile inserimento in giunta addirittura con il ruolo di vicesindaco al posto del dimissionario Aurelio Trupia. È la stessa Valentina Cirino, tramite una nota inviata alla stampa, a fare chiarezza su quanto accaduto in queste settimane: “Nè io né la Lega abbiamo mai manifestato interesse o avanzato richieste per entrare a far parte della giunta. Al contrario, è stato il Sindaco stesso a proporre ripetutamente questa possibilità, incontrandosi in diverse occasioni con il Senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega, per discutere della nostra eventuale partecipazione in questa fase conclusiva del mandato.”

Il suo ingresso in giunta sembra ormai naufragato. Il capogruppo della Lega al consiglio comunale prosegue: “Ritengo fondamentale ribadire che il nostro unico obiettivo è, e rimane, il benessere del territorio e dei suoi cittadini.

Fino alla conclusione del mandato, continuerò a svolgere il mio ruolo con dedizione, trasparenza e senso del dovere, come ho sempre fatto, per il bene della città e dei miei concittadini. Questo impegno assume un valore ancora più cruciale in un momento così delicato, in cui la nostra comunità è mortificata da polemiche sterili che non fanno altro che offendere l’orgoglio dei cittadini onesti.È inaccettabile che questioni come quella di ‘Agrigento Capitale della Cultura’ vengano strumentalizzate, distogliendo l’attenzione dalle vere priorità. Auspico che tutte le forze politiche possano finalmente convergere verso un dialogo costruttivo, lavorando per il bene comune e abbandonando inutili conflitti e lotte per il potere. Solo così potremo restituire dignità e speranza alla nostra comunità, che merita rispetto e azioni concrete per il suo futuro.”