Lo schianto sulla Agrigento-Raffadali, 32enne ricoverato in prognosi riservata 

Si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il trentaduenne agrigentino rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 118, tra Raffadali e la Città dei Templi. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito critiche e adesso si trova in prognosi riservata.

Il trentaduenne viaggiava a bordo di una Skoda Fabia quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto il tremendo impatto contro una Ford Focus condotta da un ventitreenne rumeno. Anche quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si stanno occupando della vicenda e, soltanto dopo aver esaminato i rilievi effettuati, si potrà avere un quadro più chiaro di ciò che è avvenuto.