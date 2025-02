Lo speciale su Camilleri e Agrigento su Raiuno, oltre 4 milioni di telespettatori 

Camilleri e Montalbano sono garanzia di successo. “Ulisse il piacere della scoperta”, in onda ieri su Rai 1 in prima serata, la puntata speciale sulla Sicilia del Commissario nato dalla penna dello scrittore agrigentino, condotta da Alberto Angela, e’ stata infatti seguita complessivamente da 4 milioni 160mila spettatori, con il 23,3% di share.

Sempre relativamente al prime time prosegue l’ottimo gradimento, su Rai 2, per “99 da battere”, che ha registrato oltre un milione di telespettatori (1 milione 191mila) con il 7% di share, mentre su Rai 3 “Lo Stato delle cose”, con Massimo Giletti, consolida il proprio pubblico, registrando il 4,8% di share con 799mila spettatori. In access prime time “Cinque minuti” di Bruno Vespa, con ospite Carlo Conti reduce dal trionfale Sanremo, registra 5 milioni e 682mila telespettatori con il 26,4% di share, anticipando gli ascolti sempre straordinari per i pacchi di “Affari tuoi”, ieri visto da 6 milioni e 454mila spettatori con il 28,9% di share.

Ottima, in seconda serata, sempre su Rai 1, anche la performance di “XXI Secolo” di Francesco Giorgino: la puntata ha superato, nella prima parte, il milione di telespettatori (1 milione 145mila, con l’11,1% di share), chiudendo con 419mila nella seconda parte (6,9% di share). Sempre in seconda serata, su Rai 2, “Novantesimo minuto di lunedi’” ha registrato il 4,3% di share con 300mila spettatori – si tratta del miglior dato stagionale – mentre su Rai 3 “Tg3 Linea Notte” ha toccato il 4,9% di share con 344mila spettatori.