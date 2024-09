L’omicidio del cardiologo Alaimo, Vetro condannato a 22 anni di carcere 

Ventidue anni di reclusione per aver l’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso il 29 novembre 2022 con un colpo di pistola all’interno del suo ambulatorio nel centro di Favara. La Corte di Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Giuseppe Miceli, ha condannato il bidello favarese Adriano Vetro. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Elenia Manno, aveva chiesto 24 anni di carcere.

Le aggravanti contestate all’imputato, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Sergio Baldacchino, sono state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche concesse. La Corte di Assise ha altresì disposto un risarcimento del danno pari a 100 mila euro nei confronti dei familiari costituitisi parte civile, rappresentati dall’avvocato Giuseppe Barba. Altri 10 mila euro sono stati riconosciuti all’Ordine dei medici di Agrigento, rappresentati dall’avvocato Vincenzo Caponnetto.

L’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo si è verificato il 30 novembre 2022 nella clinica di via Bassanesi. Il bidello si presentò senza appuntamento in ambulatorio, non ancora aperto al pubblico, esplodendo un solo colpo, letale, di pistola calibro 7.65. Alla base del fatto di sangue, che ha sconvolto l’intera comunità di Favara, il mancato rilascio di un certificato medico indispensabile per ottenere il rinnovo della patente di guida.