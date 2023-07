L’omicidio dell’ex impiegato comunale di Raffadali, chieste due condanne

La procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado del processo scaturito dall’omicidio di Pasquale Mangione, ex dipendente del comune di Raffadali, ucciso a colpi di pistola il 2 dicembre 2011 nelle campagne di contrada Modaccamo.

L’accusa chiede, dunque, che vengano confermati i trent’anni di reclusione inflitti ad Angelo D’Antona, 39 anni, e i sedici anni disposti nei confronti di Antonino Mangione. Sono state proprio le dichiarazioni di quest’ultimo ad indirizzare le indagini della Squadra mobile di Agrigento che, a distanza di nove anni dall’omicidio, riuscì a chiudere il cerchio. Per questo motivo Mangione beneficiò delle attenuanti derivate dalla sua collaborazione.

Un terzo imputato, Roberto Lampasona, è attualmente imputato davanti la Corte di Assise di Agrigento dopo che la sua posizione è stata stralciata per un difetto di notifica. La vicenda riguarda l’omicidio di Pasquale Mangione: l’ex dipendente comunale fu ritrovato morto nel 2011 ma la svolta alle indagini si registra nel settembre 2020 con le dichiarazioni di Antonino Mangione che, oltre ad auto-accusarsi, fornì diverse indicazioni sul delitto. Si torna in aula il 17 luglio per la sentenza.