Mafia, inchiesta Montagna: scarcerati i fratelli Valenti e Daniele Fragapane 

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le richieste degli avvocati Giuseppe Barba e Raffaele Bonsignore, ha disposto la scarcerazione dei fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori di Favara, e di Daniele Fragapane, originario di Santa Elisabetta.

Il provvedimento è una “presa d’atto” della decisione della Cassazione che negli scorsi giorni ha annullato (con rinvio) la condanna a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nei loro confronti nella maxi inchiesta Montagna. L’operazione, eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, portò alla luce la riorganizzazione dei clan. Contestualmente 26 condanne sono divenute definitive.

I fratelli Valenti e Daniele Fragapane furono condannati in primo e secondo grado a sei anni ma, appena quattro giorni fa, i giudici ermellini hanno disposto un nuovo processo che si celebrerà davanti ad un’altra sezione della Corte di Appello di Palermo. I tre imputati, dunque, tornano in libertà dopo un lungo periodo di custodia cautelare in carcere prima (dal gennaio 2018) e detenzione domiciliare con obbligo di braccialetto elettronico poi (dal gennaio 2020).