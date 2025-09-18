Apertura

Mafia, morto Giuseppe Iacono “u pacchianu”: ritenuto uno dei fedelissimi di Gerlandino Messina  

“Zu Peppi u pacchianu”, sebbene uscito indenne dal processo Marna, era considerato elemento di spicco della mafia di Realmonte e fedelissimo del boss Gerlandino Messina

Giuseppe Iacono, conosciuto come “Zu Peppi Pacchianu”, è deceduto per cause naturali la scorsa notte a Realmonte. Iacono, 89 anni, pastore, era ritenuto uno dei “fedelissimi” dell’ergastolano Gerlandino Messina, numero due della mafia agrigentina.

Giuseppe Iacono fu arrestato nel 2007 nell’operazione “Marna”, l’inchiesta che smantellò la rete di fiancheggiatori dell’ex latitante di Porto Empedocle. “Zu Peppi Pacchianu”, sebbene fosse uscito indenne dal processo incassando l’assoluzione (fu condannato il figlio), era considerato uno degli elementi di spicco della famiglia mafiosa di Realmonte. 

