Mafia, prorogato il 41bis per il boss Stefano Fragapane 

Il ministro della giustizia Carlo Nordio, alla luce anche dei pareri della Direzione Investigativa Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, ha firmato la proroga del 41bis nei confronti di Stefano Fragapane, 44 anni di Santa Elisabetta, condannato all’ergastolo per quattro omicidi e per mafia.

Stefano Fragapane, figlio del boss ergastolano ed ex capo della provincia Salvatore, sta scontando il carcere a vita per gli omicidi di Vincenzo e Salvatore Vaccaro Notte, Salvatore Oreto e Giuseppe Alongi. La difesa, dopo il rigetto del tribunale di Sorveglianza, aveva presentato ricorso in Cassazione chiedendo la revoca del carcere duro anche alla luce del comportamento del detenuto all’interno del penitenziario.

Per i giudici il ricorso non merita accoglimento: “Non c’è stata alcuna presa di distanza dal sodalizio né al ripudio della logica mafiosa. L’impegno scolastico o la voglia di riscatto indubbiamente evidenziate nel corso del più recente periodo detentivo sono indici certo positivi, ma altrettanto certamente tutt’altro che decidivi o indicativi di un distacco al legame mafioso, tale da escludere che l’eventuale collocazione in regime ordinario possa indurre il detenuto a non riprendere i contatti e veicolare informazioni con il resto del sodalizio e dei familiari ad esso appartenenti.”