Apertura

Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 

In carcere un ventisettenne disoccupato di Palma di Montechiaro, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento, hanno arrestato un ventisettenne disoccupato del posto per il reato di maltrattamenti sulla compagna. L’uomo è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi sia in primo che secondo grado.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Agrigento dove espierà la pena. Secondo quanto ricostruito, il ventisettenne avrebbe ripetutamente maltrattato la compagna, una ventenne di Palma di Montechiaro, costringendola a stare in casa e vessandola. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento di 15mila euro in favore della persona offesa. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cambiano l’iban e si fanno accreditare denaro, truffate due aziende agrigentine 
Apertura

Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 
Apertura

Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 
Apertura

“Ha sottratto 160mila euro ai clienti”, confiscati due immobili ad ex direttore delle Poste
Mafia

Estorsione, la figlia di Totò Riina andrà in carcere
Ultime Notizie

Bomba davanti casa del giornalista Sigfrido Ranucci, distrutte due auto