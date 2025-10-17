Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento, hanno arrestato un ventisettenne disoccupato del posto per il reato di maltrattamenti sulla compagna. L’uomo è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi sia in primo che secondo grado.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Agrigento dove espierà la pena. Secondo quanto ricostruito, il ventisettenne avrebbe ripetutamente maltrattato la compagna, una ventenne di Palma di Montechiaro, costringendola a stare in casa e vessandola. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento di 15mila euro in favore della persona offesa.