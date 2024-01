Malvivente incappucciato ruba borsa con 4 mila euro in contanti a impiegata, indagini 

Sceglie con cura la vittima e la deruba mentre stava effettuando le manovre di parcheggio. Un malvivente incappucciato è entrato in azione a Canicattì, in via Ninni Cassarà. L’uomo ha aspettato il momento giusto per aprire lo sportello e portare via una borsa all’interno della quale vi erano custoditi ben 4 mila euro in contanti ma anche effetti personali e documenti.

La donna, una impiegata sessantenne di Naro, è rimasta sotto choc e non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della signora e avviato le indagini. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere in zona.