Mandorlo in Fiore, bagno di folla per la Fiaccolata dell’Amicizia (FOTO)

La settantaseiesima edizione del Mandorlo in Fiore entra nel vivo con la celebrazione di uno dei suoi momenti cult: la Fiaccolata dell’Amicizia. I gruppi partecipanti si sono ritrovati davanti il Palazzo di Città dove sono stati accolti dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, per un saluto.

Bagno di folla per le 22 delegazioni provenienti da tutto il mondo con la tradizionale sfilata con le fiaccole in mano e le esibizioni. Novità nel percorso tradizionale con un ritorno al passato: la fiaccolata quest’anno arriverà fino allo stadio Esseneto, così come avveniva negli scorsi anni. La manifestazione proseguirà questa sera al Palacongressi con lo spettacolo dei gruppi. A condurre sono Chiara Squaglia e Riccardo Gaz.