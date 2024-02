Mandorlo in Fiore, sarà un ritorno al passato: carro allegorico aprirà la sfilata dei gruppi 

Sarà all’insegna del recupero delle tradizioni popolari agrigentine la settantaseiesima edizione del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 9 al 17 marzo. Un ritorno al passato testimoniato dalla principale novità, in realtà già andata in scena agli inizi degli anni cinquanta, con la creazione di un carro allegorico che sfilerà insieme ai gruppi per le vie della città. Ad annunciarlo, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, è l’assessore Carmelo Cantone che si occuperà anche dell’organizzazione della Sagra.

L’esponente della giunta Miccichè rivela che a realizzare il carro allegorico saranno i maestri carristi del Carnevale di Sciacca. Un carro lungo 5 metri, alto 4 e largo 2,5 per consentire un più agevole transito anche nelle strette vie del centro storico. La Sagra del Mandorlo in Fiore, così come ribadito da Cantone, mira al recupero delle tradizioni agrigentine forse un pò perse nelle ultime edizioni. Con uno sguardo all’appuntamento più importante, quello del 2025, quando Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura. Per quell’occasione l’idea è quella di far sfilare i carri di tutti i comuni della provincia di Agrigento.

Intanto il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, con una determinazione dello scoro 2 febbraio, ha affidato a Bruno Carapezza l’incarico di esperto a titolo gratuito per lo svolgimento della manifestazione. La giunta, lo scorso 2 febbraio, ha inoltre dato l’ok ad una spesa complessiva di 53.800 euro per sponsorizzare l’evento: 25 mila euro saranno destinati alla pubblicità a livello regionale, 7.800 euro a quella locale, 13 mila euro è il costo per la realizzazione del carro allegorico mentre 8 mila euro andranno al presentatore del Mandorlo in Fiore.