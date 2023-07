Marina di Palma, semina il panico in spiaggia e rischia di investire bambini: denunciato

Semina il panico alla guida di un’auto, con l’intera famiglia a bordo, effettuando manovre azzardate e rischiando di investire un gruppo di bambini che stava giocando in spiaggia. Si sono vissuti momenti di terrore a Marina di Palma, nel comune di Palma di Montechiaro, nel primo pomeriggio di venerdì. L’uomo, per ragioni ancora oggi sconosciute, ha iniziato a spingere sull’acceleratore con ripetuti testa coda e finendo anche per tamponare altre due vetture.

Il tutto tra il panico generale un fuggi fuggi di persone e bagnanti. Tra questi anche una dozzina di ragazzini tra i dieci e i tredici anni che stavano giocando a calcio. C’è chi si è nascosto tra le auto parcheggiate, chi ha trovato riparo in spiaggia.

Un dodicenne, figlio di un capitano della Guardia di Finanza, è stato preso di mira dall’uomo che lo ha puntato con l’auto a tutta velocità. Il bambino, reagendo prontamente, si è tuffato in acqua e ha trovato riparo in una imbarcazione ormeggiata nei pressi della riva. L’uomo è poi fuggito a bordo di una Passat. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno raccolto le precise e decisive informazioni fornite dai presenti. L’uomo è stato rintracciato e denunciato.