Marito e moglie uccisi a Racalmuto, fermato il figlio

Il pm Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto di AgrigentoSalvatore Vella hanno firmato, nella notte, il fermo di indiziato di delitto di Giuseppe Sedita, 34 anni, di Racalmuto per il duplice omicidio dei genitori. Salvatore Sedita, 66 anni, e Rosa Sardo, 62, sono stati trovati ieri pomeriggio in un lago di sangue nell’appartamento di una delle palazzine di alloggi popolari di via Rosario Livatino, assassinata con una mannaia da macellaio. E’ stata una delle figlie a trovare i corpi dei genitori. Anche la donna è stata lungamente ascoltata nella notte dai carabinieri in caserma.

La Procura di Agrigento, già dalla scorsa notte, ha disposto su Salvatore Sedita, 34 anni, – che avrebbe pronunciato frasi prive di logica – una serie di riscontri ed accertamenti di carattere psichiatrico. L’uomo, che ha confessato di avere ucciso i genitori, Giuseppe Sedita e Rosa Sardo, è stato trasferito in carcere. Il procuratore reggente Salvatore Vella e il sostituto Gloria Andreoli, nelle prossime ore, chiederanno al Gip la convalida del fermo per il duplice omicidio. Per metà mattinata, in viale Rosario Livatino (alle spalle della stazione ferroviaria di Racalmuto) sono entrati in azione i carabinieri del Ris di Messina che dovranno effettuare nuovi accertamenti. Non è chiaro, infatti, quando il duplice omicidio è stato consumato: vista la scena del delitto potrebbe non sarebbe stato commesso ieri pomeriggio, ma prima.