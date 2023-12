Maxi rissa a coltellate tra due famiglie a Palma di Montechiaro, 5 arresti

Una maxi rissa tra due famiglie si è verificata nella tarda serata di ieri a Palma di Montechiaro. Il bilancio è di cinque arresti e due persone ferite con prognosi che vanno dai sette ai trenta giorni. Non è ancora chiaro il motivo alla base della violenta zuffa ma i due nuclei familiari, probabilmente per dissapori pregressi, si sono fronteggiati in una piazza della città del Gattopardo impugnando coltelli e pentole.

Ad avere la peggio sono stati due braccianti agricoli, trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i poliziotti del commissariato. Le forze dell’ordine, dopo aver sedato la rissa, hanno individuato tutti i partecipanti e arrestato cinque persone. Tutti sono stati posti ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.