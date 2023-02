Maxi rissa ad Agrigento, notte di follia: il video della vergogna 

Una vergogna. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto la scorsa notte in via Pirandello, una delle arterie della movida di Agrigento. Un gruppo di ragazzini scatenati, per motivi al momento ignoti, ha dato vita ad una maxi rissa.

Calci, pugni, urla. Decine le persone coinvolte. L’aggressione è stata ripresa con un cellulare e il video in breve tempo è diventato virale sui social. Le immagini immortalano almeno due persone colpite e finite a terra prive di sensi. Il video è adesso al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordina stanno cercando di identificare tutti i partecipanti per dare nome e cognome ai responsabili.

“Tutti sanno e nessuna fa nulla – denuncia il Codacons Agrigento – urge una cabina di Regia Provinciale che faccia prevenzione e repressione. Abbiamo davanti agli occhi, Il fallimento di una intera “società”.

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene a seguito dell’ennesimo episodio di grave violenza avvenuto in città, nel centro storico, in via Pirandello, durante le ore della movida: un gruppo di giovanissimi si è scatenato a calci e pugni registrando anche un video pubblicato sui social. Gramaglia rilancia l’appello già rivolto al Prefetto affinchè sia potenziato il servizio di vigilanza notturno durante il fine settimana, allo scopo di prevenire violenze del genere. Il consigliere annuncia un’interrogazione consiliare per sollecitare l’imposizione del Daspo urbano in modo immediato e severo. E poi si rivolge anche ai genitori che eventualmente avessero riconosciuto i propri figli nel video. E afferma: “Tanti genitori si sono indignati sui social per il comportamento diseducativo di Blanco a Sanremo. Non giustifico Blanco, ma quanto meno si è trattato di uno spettacolo già preventivato, anche se il cantante è andato oltre il copione già scritto. Allo stesso modo indignatevi per i vostri figli e agite di conseguenza”.