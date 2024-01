Menfi, investe il vicino di casa con l’auto e lo prende a pugni in testa

Investe con l’auto il vicino di casa, scende dal veicolo e lo colpisce ripetutamente alla testa prima di fuggire. Brutale aggressione questa mattina a Menfi, in provincia di Agrigento. La vittima del raid – V.R. – è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Sciacca dove è attualmente ricoverata.

L’uomo ha riportato la frattura del bacino e gravi traumi sparsi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore – A.G. – è stato individuato e fermato dai carabinieri della locale stazione. Non è ancora chiaro il motivo dell’insano gesto. Il fatto è avvenuto intorno le nove e trenta di questa mattina in via Michelangelo. L’uomo investito è stato travolto volontariamente dall’auto in corsa mentre stava tentando di salire a bordo del suo veicolo.