Messina Denaro, Piantedosi a Porta a Porta cita domanda di Grandangolo

“Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio. Io sono stato informato dell’operazione e della sua positiva conclusione qualche minuto dopo che tutto questo si era già realizzato”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite questa sera a “Porta a Porta”. Il capo del Viminale ha sottolineato che non c’è stata alcuna violazione della riservatezza giudiziaria in occasione della cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Il riferimento è alla domanda posta dal giornalista e fondatore del giornale “Grandangolo Agrigento”, Franco Castaldo, in occasione della visita del ministro la scorsa settimana nella Città dei Templi: “”Ci si è riferiti ad una affermazione che avevo fatto in risposta ad una specifica domanda che mi aveva fatto una settimana prima un giornalista in una conferenza stampa ad Agrigento. Mi aveva chiesto cosa pensavo della vicenda della possibile cattura di Matteo Messina Denaro e io avevo semplicemente detto che innanzitutto auspicavo e forse avrei vissuto l’auspicio di essere il fortunato ministro che avrebbe assistito a questa operazione”.

“Forse – ha proseguito Piantedosi – ho giocato anche facile, perchè statisticamente era anche un dato abbastanza facile, dopo 30 anni. Ma, scherzi a parte, chiaramente il ministro dell’Interno viene informato in chiave generale di quelli che possono essere i possibili sviluppi di operazioni di questo tipo. Ma, in generale, di quello che può essere la ricerca di un latitante”. “Quindi, io sapevo che c’erano delle proficue attività, ma non si è mai violata nessuna riservatezza giudiziaria. Sapevo che la cosa poteva avere anche delle prospettive di concretizzazione, anche per l’ottimismo che gli inquirenti più volte, anche pubblicamente, avevano espresso. Dopodichè, l’operazione e la sua positiva conclusione l’ho appresa al momento in cui questa si è realizzata”, ha sottolineato Piantedosi.