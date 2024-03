Metronotte trova 50 munizioni in strada, indagini 

Misterioso rinvenimento a Sciacca dove un metronotte ha trovato ben 50 munizioni, di quelle in dotazione alle forze armate, in mezzo la strada. Il fatto è avvenuto in via Salvatore Allende.

Il dipendente dell’istituto di vigilanza ha immediatamente allertato i carabinieri che sono giunti sul posto. Al via le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Al vaglio degli investigatori diverse ipotesi: dall’avvertimento o all’abbandono delle munizioni per sottrarsi a qualche controllo. Le cartucce sono state sequestrate e verranno analizzate dalla Scientifica.