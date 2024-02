“Minacce all’ex moglie”, prosciolto l’ex consigliere comunale che sparò al socio in affari 

Non luogo a procedere per difetto di querela. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha disposto il proscioglimento di Gaetano Aronica dall’accusa di aver minacciato l’ex moglie durante la fase di separazione. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Aronica, cinquantacinquenne, ex consigliere comunale di Licata, è noto alle cronache per aver sparato all’ex socio in affari nel luglio 2021. Per questa vicenda è stato già condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per lesioni personali gravi.

L’ex consigliere era finito a processo anche per aver, secondo l’accusa, minacciato ripetutamente l’ex moglie durante la separazione. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato a quattro mesi di reclusione. Il giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Cottone, ha disposto il non luogo a procedere “perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela”.