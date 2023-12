Minaccia con coltello automobilista per i soldi del parcheggio, denunciato agrigentino 

Pretende assolutamente due euro per far parcheggiare l’auto ad un pensionato nei pressi dell’ospedale di Canicattì e tira fuori un coltello per essere ancora più “convincente”. Un venticinquenne di Castrofilippo è stato individuato e denunciato dagli agenti della polizia per l’ipotesi di reato di tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Il ragazzo avrebbe minacciato un pensionato settantacinquenne di Canicattì chiedendogli con forza i soldi per parcheggiare. Al rifiuto dell’automobilista il 25enne è andato in escandescenza estraendo un coltello.