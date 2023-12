Minaccia di morte poliziotto in tribunale, denunciata 42enne agrigentina 

Avrebbe insultato e minacciato di morte un vice ispettore della Polizia di Stato in tribunale. Una quarantaduenne di Sciacca è stata denunciata in stato di libertà alla locale procura per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.

La donna si trovava nel Palazzo di Giustizia quando si sarebbe avvicinata ad un carabiniere rivolgendo parole non certamente simpatiche nei confronti della Polizia. Subito dopo si è rivolta direttamente ad un ispettore in servizio al commissariato di Sciacca minacciandolo di morte. Da qui la denuncia a suo carico.