Minaccia e aggredisce la moglie, denunciato sessantenne a Campobello di Licata

Litiga per l’ennesima volta con la moglie ma questa volta dalle parole si è ben presto passati ai fatti con minacce e un tentativo di aggressione. È successo a Campobello di Licata dove un disoccupato sessantenne è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La lite si è verificata all’interno delle mura domestiche.

Sentendo il trambusto qualcuno ha allertato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto. La donna, che per fortuna ha subito lievi lesioni, ha raccontato degli atteggiamenti aggressivi del marito soprattutto negli ultimi tempi. L’uomo è stato deferito in stato di libertà ed è stato avviato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza.