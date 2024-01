“Minaccia e picchia la moglie”, donna in ospedale: arrestato bracciante agricolo a Canicattì 

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì hanno arrestato un cinquantenne bracciante agricolo del posto, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo l’accusa, si sarebbe scagliato contro la moglie insultandola e picchiandola. La donna è rimasta lievemente ferita ma è stata comunque trasferita all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure mediche del caso.

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione dei coniugi in seguito ad una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza. Anche all’arrivo dei carabinieri l’uomo non si è calmato continuando a inveire. Dopo essere stato portato in caserma è stato arrestato. Avviato anche il “codice rosso”, il protocollo che tutela le donne vittime di violenza.