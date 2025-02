“Molestie sessuali su una 14enne”, indagato l’amico di famiglia 

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un cinquantottenne agrigentino accusato di aver molestato sessualmente una ragazzina di appena quattordici anni in almeno due occasioni. L’uomo, amico di famiglia dell’adolescente, avrebbe approfittato della presenza a casa sua della giovane, frequentata spesso sia a pranzo che a cena ma anche per sfruttare l’abbonamento Netflix e guardare film.

Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe tentato approcci di natura sessuale toccandola nelle parti intime e praticando autoerotismo. Il pm Elenia Manno nelle scorse settimane aveva anche chiesto e ottenuto l’incidente probatorio per sentire in aula la 14enne e cristallizzare il suo racconto. L’adolescente – di fatto – ha confermato le accuse scagionando la madre nei confronti della quale era stato ipotizzato un episodio di violenza fisica. Adesso l’indagato, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, ha venti giorni di tempo per produrre atti e farsi interrogatore per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.