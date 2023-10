Montallegro, sequestrato ristorante Don Pablo a Bovo Marina 

E’ stato sottoposto a sequestro preventivo il ristorante Don Pablo sulla spiaggia di Bovo Marina. I sigilli sono stati apposti dagli uomini della Guardia costiera nell’ambito di un’indagine tuttora in corso. Non è dato sapere per quale ipotesi investigativa si procede.

Secondo quanto prevede la procedura penale, si dispone il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. A richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.