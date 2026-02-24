Movida violenta, aggredisce poliziotto in via Atenea: scarcerato favarese

Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato l’arresto di A.Z.M, 24 anni, di Favara, finito in manette negli scorsi giorni con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la scarcerazione dell’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, applicando la misura dell’obbligo di firma.

Nel provvedimento si legge che “non si può che applicare quella lieve chiesta dal pm, da individuarsi nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confidando che un continuo contatto con le forze dell’ordine possa comportare un controllo sulle condotte dello stesso nonché impedirgli di reiterare comportamenti violenti e sprezzanti nei confronti dell’autorità.”

Il giovane è stato arrestato dalla polizia nella serata di sabato in via Atenea, nei pressi dei luoghi della movida. Secondo quanto ricostruito, dopo essere andato in escandescenza, si sarebbe scagliato contro uno degli agenti impegnato nel dispositivo di sicurezza. Il poliziotto, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale dove gli sono stati diagnosticati traumi guaribili in dieci giorni. Il favarese è stato arrestato mentre un suo amico è stato denunciato a piede libero.