Paura per un incendio divampato in un’abitazione in via Don Guanella a Naro. Sul posto, le squadre dei vigili del fuoco, personale del 118, la protezione civile comunale e i Carabinieri. Messa in salvo la famiglia che abitava l’appartamento. Non si registrano feriti. Non si conoscono le cause del rogo.

(In aggiornamento)