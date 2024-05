“Nasconde nello zaino 42 grammi di cocaina”, ventiquattrenne arrestata a Canicattì

Una ventiquattrenne, Alessandra Alfieri, è stata arrestata dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La giovane, in attesa della convalida del provvedimento, è finita ai domiciliari. L’arresto è scattato a margine di un controllo stradale avvenuto in via Montebello.

I poliziotti del locale commissariato hanno imposto l’alt ad un’auto con a bordo l’indagata e un uomo. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di 42 grammi di cocaina e 515 euro in contanti nascosti nello zaino della ragazza. Per questo motivo è scattato l’arresto in flagranza. Denaro e droga sono stati sequestrati.