Naufragio a Lampedusa, 4 morti e migranti dispersi: Procura apre inchiesta

Un naufragio sarebbe avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Individuati altri due corpi in mare al largo di Lampedusa, dove gia’ sono stati recuperati i corpi di due donne, ma a bordo c’erano almeno 50 persone, e tra questi, secondo i testimoni, 8 bambini che sarebbero tra le vittime.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati, oltre alle unita’ navali della Guardia costiera e della Guardia di finanza, anche un elicottero delle Fiamme gialle che sta sorvolando la zona del disastro, a meno di un miglio dalla costa.

I cadaveri delle due donne sono stati sbarcati sul molo Favaloro alle 4:30 da una motovedetta della Capitaneria di porto. Alle 4:55 altre due motovedette della Guardia di finanza sono rientrate in porto con i 22 superstiti. Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento e le previsioni per i prossimi giorni sono proibitive.

La Procura di Agrigento ha aperto l’inchiesta per naufragio, al momento contro ignoti. Il Procuratore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, ha inviato Lampedusa un sostituto che seguirà da vicino l’evolversi della situazione.

Al momento sono due i corpi ritrovati e altri due individuati. Ma si temono numerose vittime.